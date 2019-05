Bomba d'acqua a Langhirano, esonda il rio Scalia: strade del centro allagate

Emergenza a Langhirano per l'alluvione che si sta abbattendo sulla cittadina e nelle aree limitrofe, le frazioni e i Comuni più vicini. Sono stati segnalati allagamenti anche a Pilastro e a Lesignano de' Bagni. Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, il rio Scalia è esondato e l'acqua è arrivata fino in piazza e lungo le strade del centro storico. La corrente ha portato con sé anche detriti e pezzi di legno.

LANGHIRANO SOTT'ACQUA: IL VIDEO

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco e le squadre dei soccorritori del 118. Le immagini che arrivano dal centro sono impressionanti: l'acqua ha invaso le strade del borgo storico, trascinando anche alcune auto. Al momento sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Langhirano ci sono anche altre due squadre arrivate dalla caserma di via Chiavari di Parma. Numerose cantine si sono allagate in seguito alla bomba d'acqua del pomeriggio. Non si segnalano feriti ma solo danni dovuti agli allagamenti, che devono ancora essere stimati.

Aggiornamenti a breve