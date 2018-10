allagamento piazzale venaria a colorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Al primo acquazzone autunnale di buona entità, alcune zone del paese si allagano. Via Marconi nei pressi dell’ospedale di Colorno in poche ore è diventato una piscina. Se qualcuno vuole partecipare a una gara di pesca, noi ci siamo, anche se ci dispiace per i Colornesi che abitano li e che nemmeno possono entrare in casa. Non è la prima volta che succede, anzi si verifica molto frequentemente. Viene spontaneo chiedersi se vi sia stata la corretta manutenzione del sistema fognario, o se vi siano altre problematiche da gestire. Si nota uno “sfondamento della superficie” a manto stradale asciutto. Fatto sta che non è un buon presagio per l’inverno, e vista la passata esperienza dello scorso 12 dicembre, siamo abbastanza preoccupati. IL GRUPPO AMO COLORNO

