Temporali e grandine: allerta maltempo fino a mezzanotte

A seguito dell'allerta meteo 82/2018 diramata dalla Protezione civile regionale dell'Emilia-Romagna si è riunito in Prefettura il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) e, a seguire, il C.O.C. (Comitato Operativo Comunale), presso la sede della Protezione Civile in Via Del Taglio. Il Comitato, presieduto dall'assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, si è avvalso anche della presenza del comandante del corpo di Polizia Municipale, Donatella Signifredi, del Dirigente alla Protezione Civile Comunale Gian Paolo Monteverdi, e dei dirigenti coinvolti. Temporali di forte intensità (l'allerta, di colore arancione, terminerà alle 24 di domenica 26 agosto, ma i fenomeni si intensificheranno soprattutto intorno alla mezzanotte di oggi) coinvolgeranno soprattutto i bacini montani e i reticoli idraulici minori. Sono stati attenzionati, in particolare, i sottopassi stradali, i canali e gli sgrigliatori dell'area cittadina, secondo quanto previsto dal piano di protezione civile comunale. La centrale operativa della Polizia Municipale è a disposizione sempre, nell'arco delle 24 ore, per segnalazioni o necessità dei cittadini.