Maltempo: allerta rossa per la piena dei fiumi

È stata emessa una nuova Allerta - la numero 52/2019 – valida dalle 12.00 di martedì 28 alla mezzanotte di mercoledì 29. Criticità Idraulica (piene dei fiumi): Allerta Rossa sulla Zona F, corrispondente alle pianure fra Bologna e Parma. Allerta Arancione sulle Zone D, E e H (tutte le restanti pianure e le aree collinari centrali). Allerta Gialla, infine, sulle zone C e G (le colline fra Ravenna e Bologna e fra Parma e Piacenza).

Criticità Idrogeologica (rischio frane): Allerta Arancione nelle zone C, E, G e H (tutta la collina emiliana e la pianura fra Parma e Piacenza) Allerta Gialla nelle zone A, B (l’area romagnola).

Criticità per temporali: Allerta Gialla nelle zone E, F, G e H (tutto il territorio regionale più occidentale, fra Modena e Piacenza).

Il quadro meteorologico fa prevedere che già dal pomeriggio di martedì 28 maggio riprendano le piogge, inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la serata e la notte, andando ad interessare anche le pianure centro-occidentali.

Le piogge continueranno anche nella mattinata di mercoledì 29 maggio, con intensità localmente elevate, soprattutto sul settore centro-occidentale della regione. Dal pomeriggio di domani, tenderanno a spostarsi verso Est, attenuandosi a partire dalle pianure occidentali. È prevista un’ulteriore “coda” in serata, ma di intensità più ridotta e concentrata sulla Romagna.

Per le condizioni di saturazione del suolo, non sono da escludere riattivazioni di frane anche di medio-grande estensione sui settori maggiormente interessati dalle piogge. La situazione è prevista in attenuazione nelle successive 48 ore

La ventilazione sarà da Nord, non significativa ai fini dell’allertamento; anche lo stato del mare e la criticità costiera appaiono sotto soglia. Ai cittadini si raccomanda di tenere comportamenti prudenti e improntati all’autotutela.