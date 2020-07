Alloggi Erp, convenzione con Acer: investimenti per due milioni

C’è una importante novità nella gestione del patrimonio degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense. Il Consiglio dell’ente, riunito nel primo pomeriggio di venerdì 3 luglio, ha infatti approvato le linee di indirizzo che Azienda Pedemontana Sociale dovrà seguire nel rinnovo la convenzione con ACER. Linee che prevedono un affidamento ventennale

e non più decennale degli immobili, permettendo così di realizzare, nel prossimo triennio, investimenti per due milioni di euro sul patrimonio ERP dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

«Con questo atto diamo alla nostra azienda strumentale per la gestione dei Servizi sociali un indirizzo chiaro per contrattualizzare la nostra convenzione con ACER, introducendo un importante elemento di novità – ha sottolineato il sindaco di Sala Baganza e assessore dell’Unione con delega al Welfare Aldo Spina –. Il rinnovo ventennale ci permetterà infatti di mettere in campo un meccanismo di anticipazione

di risorse da investire nella riqualificazione e nello sviluppo del patrimonio, attraverso un piano di interventi senza precedenti, che ACER potrà realizzare investendo nei primi tre anni una parte delle quote dei canoni che di anno in anno dovrebbe normalmente destinare alla manutenzione straordinaria».

Un piano di investimenti da due milioni di euro in tre anni, «che sul nostro territorio non si è mia visto – ha precisato Spina – e che invece di dover ragionare sugli interventi manutentivi di anno in anno con piccole opere, ci permette di accedere a una disponibilità di capitali estremamente più significativa e indirizzarla verso gli interventi prioritari».