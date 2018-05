Alpini: da Parma almeno 700 'penne nere' all'adunata nazionale di Trento

L'adunata nazionale di Trento, tra proteste e polemiche per la presenza in massa delle 'penne nere' in città, è in corso di svolgimento e terminerà domani con la grande parata in centro storico, alla presenza anche del presidente della Repubblica Mattarella. Da Parma saranno almeno 700 gli alpini che prenderanno parte al raduno, che prevede la presenza totale di circa 600 mila persone. A Parma esiste una sezione dell'Ana, che ha deciso di partecipare all'adunata: si parla di circa 700 alpini parmigiani che si uniranno ai loro colleghi, provenienti da tutta Italia.