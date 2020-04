Animali e emergenza Coronavirus: i servizi del Comune

In questo momento di emergenza sanitaria, sono tanti i servizi che il Comune di Parma ha attivato per tutti i proprietari di animali che si trovano a dover fronteggiare le tante difficoltà date dalla delicata situazione.

Oltre ad aver istituito un numero di pronta assistenza, 0521 218483, per la tutela e l'assistenza degli animali in difficoltà durante l'epidemia, l'assessorato al Benessere Animale, guidato da Nicoletta Paci, sta provvedendo, anche attraverso la rete sviluppata con Forum Solidarietà ed Emporio Solidale, a rispondere alle esigenze di acquisto e consegna di cibo e prodotti per tutti coloro che posseggono un animale e che in questo momento, non potendo uscire di casa o dovendo limitare il più possibile i propri spostamenti, si trovano in difficoltà nel reperire tutto ciò di cui necessitano quotidianamente i propri piccoli compagni di vita.

Chiamando il numero 0521 218483 è quindi possibile ottenere un aiuto fondamentale per continuare a prendersi cura dei propri animali e delle loro esigenze, attraverso un servizio che sta entrando in rete con tanti altri Comuni italiani, nel rispondere a questa esigenza.