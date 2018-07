E' morta Anna Maria Bianchi: voce e volto di Radio Tv Parma

E' morta all'età di 65 anni, stroncata da un malore mentre si trovava in vacanza, Anna Maria Bianchi, voce storica di Radio Parma, prima speaker dal 1975 e poi volto di Tv Parma. La conduttrice parmigiana, molto conosciuta in città e non solo, ci ha lasciati: Anna Maria aveva scelto di donare gli organi. Il finerale si terrà lunedì 23 luglio: la salma partirà da Massa alle 13,30 e arriverà a Pianadetto alle ore 15. Anna Maria è stata colpita da un malore improvviso: Parma oggi la ricorda con affetto. Sono numerosi gli artisti, i colleghi e cittadini comuni che stanno lasciando un ricordo per lei in queste ore.