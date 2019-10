Annuncio immobiliare choc a Parma: "No a donne sole, soprattutto se laureate"

All'apparenza sembra un annuncio per la vendita di un'abitazione, come ogni giorno vengono pubblicati sui siti ed i portali dedicati a questo tipo di servizio. Ma se si guarda bene e si legge il testo si nota qualcosa di atipico: oltre all'elenco delle caratteristiche dell'appartamento di via Torelli, venduto al prezzo di 470 mila euro, e a quelle del quartiere in cui è dislocato si elencano anche una serie di requisiti per il fututo acquirente. "Ai vicini sono gradite coppie con figli e anziani, uomini soli, no donne sole soprattuto se in possesso di laurea". L'annuncio sta girando sui principali social network e creando aspre polemiche.