Anziani: in piena pandemia a Parma apre una nuova casa famiglia

Le strutture per anziani, di qualsiasi tipo, hanno attraversato un momento molto difficile a causa dell'epidemia di Coronavirus, che ha portato via tante vite. C'è anche però una bella storia in questo periodo buio. Proprio nei giorni dell'epidemia è stata aperta una nuova casa famiglia per gli anziani di Parma. Si chiama Luce e si trova in via Massari ed è gestita dalla cooperativa A Assistenza, che già gestisce la casa famiglia Eleonora, in via Argonne. In entrambe le strutture non si sono verificati contagi da Covid19 nè tra gli ospiti, nè tra il personale. "E' stato un periodo molto difficile per tutti, dal quale speriamo di stare pian piano uscendo. Noi abbiamo messo in atto tutte le precauzioni possibili per tutelare i nostri ospiti ed il nostro personale e, per fortuna è andato tutto bene. Siamo riusciti a tenere il virus fuori dalla porta - spiegano i fratelli Giusy e Antonio Pesaro - . Siamo riusciti ad aprire una nuova struttura, essere riusciti a farlo in questo periodo ci riempie di gioia ed orgoglio e speriamo di poter essere utili a qualche famiglia della nostra città. L'abbiamo chiamata Luce perchè in questo periodo l'apertura di una nuova casa famiglia per anziani ci sembra davvero una luce, un barlume di speranza".

