Aperta la ciclopedonale tra Via Po e Via Navetta

Il prossimo 7 luglio, salvo imprevisti, sarà la data della prova di carico del Ponte della Navetta. Si tratta di uno degli ultimi tasselli che ne precedono la definitiva inaugurazione. Da ora è già tornata percorribile la ciclopedonale che collega Via Po e Via Navetta.

"In attesa che si concludano tutte le operazioni di collaudo del ponte abbiamo chiesto al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna e Lombardia che ha realizzato l'infrastruttura ciclopedonale" ha sottolineato l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi "di perfezionare, nel più breve tempo possibile, il passaggio di consegne della pista al Comune di Parma. L'epidemia di Covid ha ovviamente rallentato le operazioni che interessano quest'opera importante per la città, ma possiamo dire di essere ormai prossimi alla sua completa realizzazione. Già ora ne possiamo vedere un'anticipazione con questo primo tassello concluso. La ciclopedonale tra via Po e via Navetta ha riaperto al transito delle due ruote ed è nelle disponibilità del Comune di Parma".