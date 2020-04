Coronavirus: l'App Immuni sarà attiva dal mese di maggio

Il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha chiarito che l'App Immuni sarà attiva dal mese di maggio. "La app si avvarrà di tecnologia bluetooth e non c'è nessuna controindicazione. A maggio con le prime funzionalità, cioè il contact tracing, sarà in funzione, in tempi ravvicinati saranno attive anche le funzionalità più vicine al diario clinico".

"L'App farà scattare l'alert quando ad esempio il signor Rossi avrà avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con una persona positiva" ha spiegato il commissario per l'emergenza parlando del sistema di tracciamento. L’applicazione non è ancora disponibile sugli store on line, ma stando a quanto anticipato da Arcuri ormai è questione di giorni.

L'uso dell'app sarà volontario

In fondo - aveva spiegato - in tutto il mondo alleggerire le misure di contenimento significa essere in condizione di mappare i contatti delle persone che hanno recuperato una qualche forma di mobilità. L’alternativa alla mappatura dei contatti è semplice: le misure di contenimento non possono essere alleggerite, e noi dovremmo continuare a sopportare i sacrifici che abbiamo sopportato in queste settimane, privandoci di quote importanti della nostra libertà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella stessa occasione il commissario per l'emergenza aveva anche spiegato che "l'utilizzo dell'app resterà volontario" e non ci sarà alcuna limitazione per chi non la scarica. "Noi cerchermo con ogni forza e in ogni forma di spiegare agli italiani che il suo utilizzo è innanzitutto un sinonimo di generosità verso se stessi e verso gli altri, se volete è anche un sinonimo di comunità perché ci aiuta a fronteggiare meglio le emergenza".