"Appalti FS: a rischio assistenza viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità nelle stazioni ferroviarie"

"Ancora una volta ci troviamo a denunciare -si legge in una nota delle segreterie FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLM FAST Emilia Romagna- gli effetti distorsivi e dannosi dello “spezzatino” di appalti nell'ambito di Gruppo Ferrovie dello Stato, lanciando oggi l'allarme per il servizio fondamentale e indispensabile di assistenza in stazione dei viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità, offerto da RFI spa - attraverso l'appalto “RFI PRM” - secondo le condizioni previste dal Regolamento CE 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario.



Dal 1° luglio ci risulta sia previsto il cambio appalto che vedrà da parte dell'azienda subentrante – della quale a soli 15 giorni di distanza, vista la mancata comunicazione dal consorzio CNCP, non conosciamo ancora il nome - l'esercizio esclusivo di tale servizio, non in sinergia, pare, con altre attività ferroviarie. Una simile organizzazione temiamo possa pregiudicare la sostenibilità operativa del servizio di assistenza a viaggiatori disabili e a ridotta mobilità in Emilia Romagna, generando di fatto la perdita di decine di posti di lavoro, il ricorso ad un sistematico utilizzo di lavoratori somministrati e il mancato pieno rispetto del CCNL della Mobilità/Attività Ferroviarie.



Ci rivolgiamo alla committente RFI, al Prefetto di Bologna e alla Regione Emilia Romagna chiedendo garanzie sul servizio di assistenza dei viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità in EmiliaRomagna, sulla sua sostenibilità economica, operativa ed organizzativa per le aziende in appalto che vi devono operare, a tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro, nel pieno rispetto del CCNL della Mobilità/Attività Ferroviarie.

Ribadiamo al Gruppo FS la necessità di un intervento serio e responsabile negli appalti ferroviari, per porre fine a questa degenerazione di sistema, a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali ed a garanzia della qualità del servizio".