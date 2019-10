Apre all'Ospedale Maggiore il Corner per l’allattamento

Un corner tutto dedicato all’allattamento al seno nasce al Maggiore grazie all’Associazione Mogli Medici Italiani Parma che lo hanno realizzato e donato alla città. Pensato, ideato e costruito con le attenzioni che favoriscono e tutelano l’allattamento al seno e, con esso, oltre alla funzione nutritiva, anche la relazione speciale tra la mamma e il suo bambino. La donazione avviene nell’ambito della settimana mondiale per l’allattamento al seno SAM, occasione per ricordare che il ruolo dell’allattamento e sostenere tutte le donne che lo praticano.

Adele Catelli Quintavalla, presidente dell’Associazione Mogli Medici di Parma, taglia il nastro del Corner dell’allattamento del Maggiore con l’emozione di chi inaugura una importante realizzazione “a favore delle prevenzione, della buona educazione sanitaria e a fianco delle donne”, ringraziando prima di tutto tutti i collaboratori e i sostenitori del progetto. “Un incentivo concreto a una pratica importante per il bambino e la mamma questo nuovo angolo di Ospedale” - sottolinea il direttore sanitario del Maggiore Ettore Brianti - l’attenzione, lo studio la cura nei dettagli rappresentano lo studio con sui è stato realizzato”. Attraverso di lui, arriva anche il benvenuto di Tiziana Frusca, direttore della Ostetricia e ginecologia e della Unità operativa, impegnata in questa settimana per i colloqui con le nuove famiglie per incentivare l’allattamento al seno con le pratiche e i suggerimenti delle ostetriche del reparto.

Presente per l’Università, Francesca Nori, presidente del Comitato unico di garanzia dell’Ateneo e, per l’Ordine dei medici, Gian Paolo Ceda che ha sottolineato la continuità della collaborazione dell’Associazione Moglie Medici di Parma. Giovanna Campaniello, nella sua veste di responsabile qualità del Maggiore, ha voluto ribadire l’importanza di trasformare in progetti le grandi idee. Rita Lombardini, dirigente assistenziale Dipartimento Materno-Infantile saluta il corner come “intervento di prossimità tra i bisogni dei cittadini, della città, dell’ospedale e delle famiglie”. Le componenti dell’Associazione, infatti, portano tutte un pezzo di storia e di affetto a questa realizzazione, come quello di Mariangela Rinaldi, past president, di Antonella Sgarioto tesoriere nazionale arrivata a Parma per l’occasione, dell’architetto Giovanni Fiamminghi, figlio della compianta Graziella, e del collega Giacomo Marchini che insieme hanno saputo tradurre in concreto il progetto, la cura e le attenzioni dell’Associazione per le neomamme. Ghezzi, CFT Leaders Innovate, Paint Application system, Verzelloni, Europa Parma, Oddi gioielli, e Soqquadroparma gli sponsor del Corner.

Le iniziative della Settimana mondiale per l’allattamento al seno sono organizzate dalle Aziende sanitarie in collaborazione con l’Ordine interprovinciale delle Ostetriche di Parma e Piacenza, l’ASP Distretto di Fidenza, le Associazioni di Volontariato: Futura - Nido delle mamme, Centro di Aiuto alla Vita, Colibrì, Famiglia Più, Progetto Laboratori Famiglia-Generare Comunità, LiberaMente, Culturalmente, Compagnia In…Stabile, ScambiaMente, Il Cerchio dei papà, Associazione Mogli Medici Italiani e il patrocinio di tutti i Comuni della provincia.