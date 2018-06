Aquarius, Pizzarotti: "Grazie a Sanchez per il gesto di civiltà"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti interviene, sul suo profilo Facebook, sulla vicenda della nave Aquarius, respinta dall'Italia per volere del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il primo cittadino ha scritto un secondo post, dopo la notizia dell'accoglienza da parte della Spagna.

#Aquarius Grazie a Sanchez per il gesto umano e di pura civiltà. Se l’Unione Europea resterà a guardare le prove di forza dei governi nazionali, avremo un problema da qui in poi. Superiamo l’attuale politica migratoria trasferendo le competenze ad organismi Ue sia per il salvataggio che per la redistribuzione dei migranti nei territori europei, perché finora l’Ue si è dimostrata lontana e debole.

E non cavalchiamo informazioni errate come "malta non ne vuole" o "gli altri facciano la loro parte", serve che l'europa faccia la regia, ma ognuno deve fare la sua parte.

Magari avendo il coraggio di dirlo senza ritrattare, anche al proprio schieramento partitico, perchè delle vite devono valere sempre di più rispetto ad punto percentuale di gradimento elettorale.