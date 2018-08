Arca, sciopero e presidio dei lavoratori ai cancelli

Oggi i lavoratori dipendenti di Arca srls, società che opera in appalto presso la logistica Number 1, sono in sciopero con presidio davanti al magazzino di via Moneta a Parma (zona Spip). Lottano per rivendicare una corretta applicazione del Ccnl, il riconoscimento dei corretti livelli di inquadramento e una giusta retribuzione. Lo sciopero ed il presidio, proclamati dalla Filt Cgil provinciale, proseguiranno, salvo evoluzioni positive della situazione, per tutta la giornata.