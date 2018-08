Arresto del rapinatore violento, Casa: "Grazie ai carabinieri ma manca lo Stato"

L'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa in merito all'arresto, da parte dei Carabinieri, dell'autore della violenta rapina in via XX Marzo commenta: "Ringrazio i Carabinieri perché ancora una volta hanno svolto un lavoro straordinario trovando e arrestando questo rapinatore. Il sistema di videosorveglianza del Comune in centro storico li ha aiutati ad individuare il criminale. Il problema però è che il 33enne georgiano è irregolare e non poteva stare sul territorio italiano. Quindi ottimo lavoro dei Carabinieri, utili le telecamere installate dal Comune, chi manca però all’appello è lo Stato. Con le attuali procedure non si riesce ad espellere in maniera efficace chi non è regolare in Italia. Per far sì che situazioni spiacevoli come quella avvenuta alla commerciante di Parma non avvengano più, abbiamo chiesto a Salvini e ai suoi predecessori di intervenire su questo tema, oltre che di aumentare gli organici delle forze dell’ordine e di assicurare pene certe a chi delinque. Aspettiamo che lo Stato faccia lo Stato. Noi intanto andiamo avanti".