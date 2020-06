Arrivano i City Camp per l'estate di bambini e ragazzi

Nell’anno di Parma Capitale della Cultura 2020+21 sono in arrivo i City Camp, progetto dedicato ai più piccoli all’insegna della solidarietà, della cultura e della sostenibilità che propone esperienze e attività ricreative alla scoperta dell’ambiente e della bellezza della nostra città e dei territori della nostra provincia, ciò di cui abbiamo sentito più nostalgia nei lunghi mesi che ci stiamo lasciando alle spalle. Una mancanza avvertita da tutti, soprattutto dai più piccoli. Proprio avendo in mente i bambini e le famiglie che faticosamente stanno tornando a ritmi lavorativi normali, CSV Emilia-Forum Solidarietà e Consorzio di Solidarietà Sociale hanno pensato a questa proposta, da subito condivisa dal Comitato di Parma 2020+21, dal Comune di Parma e da Fondazione Cariparma.

L’iniziativa è inoltre sostenuta dal Gruppo Chiesi e dai suoi dipendenti, dal CRAL Chiesi e dal Comitato Territoriale Iren di Parma che con l’apporto dei suoi membri, ha contribuito alla co- progettazione delle attività, e si svolge con la collaborazione della Cooperativa Artificio e con il supporto di Erreà Sport, Conad Centro Nord, Barilla, Davines ed Efsa. Infine, il sostegno dei Comuni di Collecchio e Salsomaggiore che hanno aderito al progetto con entusiasmo, ha consentito di allargare l’iniziativa al territorio provinciale. I City Camp nascono con l’obiettivo di sostenere famiglie nella gestione dei bambini durante la graduale ripresa della loro socialità in questa delicata fase 2 di gestione del post-emergenza Covid-19 nella consapevolezza che, dinnanzi al bisogno che un territorio esprime, è l’intera comunità che deve poter rispondere, ciascuno mettendo in campo la propria esperienza e agendo in collaborazione con gli altri soggetti del territorio. La città e il territorio, quindi, si mettono in gioco come comunità educante con l’intenzione di dare inizio, a partire da questa prima esperienza, ad altre edizioni del City Camp coinvolgendo una pluralità di soggetti del Terzo Settore e culturali in attività orientate ai principi dell’Agenda 2030.

Dal 22 giugno al 4 settembre, bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, suddivisi per età e in piccoli gruppi, potranno scegliere fra tante esperienze all’aria aperta e nei luoghi culturali del territorio, nel rispetto di tutti i protocolli previsti a tutela della loro salute e sicurezza. Tra i luoghi individuati per lo svolgimento delle attività ce ne sono alcuni tra i più amati e suggestivi del nostro territorio mentre altri aprono le loro porte in via del tutto eccezionale: gli Orti del Monastero San Giovanni, Lostello in Cittadella, piazzale della Pace, il giardino dell’EFSA, la Corte di Giarola a Collecchio e la città termale di Salsomaggiore. Ogni Camp avrà la durata di una settimana e si svolgerà al mattino, dal lunedì al venerdì. Il tempo scorrerà sotto la guida di un educatore, fra attività laboratoriali pensate e condotte da volontari di una trentina di Enti di Terzo Settore impegnati negli ambiti dell’arte, cultura, sostenibilità e solidarietà. A gestire i diversi Camp, saranno associazioni e cooperative sociali che si occupano di educazione: Artetipi, Eidè, EMC2, Il Cortile, Kwa Dunia, ZonaFranca Parma. Bambini e ragazzi faranno esperienze di meraviglia, potranno respirare l’arte nei luoghi più incantevoli del territorio tra cui Palazzo Bossi Bocchi, Complesso Monumentale della Pilotta, Teatro Regio, Piazza Duomo e Battistero, Museo Glauco Lombardi, Castello dei Burattini, Ponte Romano, Orto Botanico, San Giovanni, Pinacoteca Stuard, Museo Cinese ed etnografico, Museo Guatelli, Musei del cibo, CSAC oltre a luoghi preziosi di Salsomaggiore. Giocheranno nel verde, all’aria aperta, dove incontreranno Associazioni che faranno aprire i loro occhi su mondi nuovi e parteciperanno a laboratori dedicati alla scienza grazie al contributo di esperti di EFSA.

A fare da sfondo, il tema della sostenibilità come declinato nell’Agenda 2030: sarà sempre il gioco la chiave per comprenderne l’importanza. Questa esperienza nasce dalla collaborazione fra soggetti diversi fra loro ma accomunati dal desiderio e dalla volontà di rispondere ai bisogni di un territorio e della sua comunità. Per saperne di più sui Parma 2020+21 City Camp e iscriversi, basta andare sul sito di Forum Solidarietà www.forumsolidarieta.it dove si possono conoscere il calendario dei campi attivati, la quota d'iscrizione, le agevolazioni previste.