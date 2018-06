Ascom e carabinieri insieme per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro

Primo giorno di una serie di lezioni per i carabinieri del Comando Provinciale di Parma che seguiranno il percorso formativo di sicurezza sul lavoro creato ad hoc da S.T.S. - CAT (Centro Assistenza Tecnica e Sicurezza di Ascom Parma), con il supporto di Iscom Parma, Istituto di Formazione promosso da Ascom ed ente accreditato sul territorio.

L'Ascom provvederà allo sviluppo, attraverso qualificati docenti appositamente incaricati, di una complessa attività addestrativa, con valutazione finale, imperniata su un programma suddiviso in tre fasi (generale, speciale, specifica per preposti) in cui saranno affrontati oltre 40 argomenti che spazieranno dai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, alle disposizioni di legge ed interne in materia di salute e sisurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali a disposizione.

“È un onore poter assistere e supportare le Forze dell’Ordine in questa importante fase di aggiornamento nel campo della sicurezza sul lavoro, specialmente considerata la complessità e la delicatezza dei compiti a loro affidati, dentro e fuori dal Comando – ha commentato Vittorio Dall’Aglio, Presidente Ascom Parma – Siamo convinti che un’adeguata preparazione conferisca a imprese e istituzioni un valore aggiunto; per questo come Ascom, che da sempre sostiene le aziende nel loro percorso formativo e professionale attraverso le proprie società S.T.S. – CAT e Iscom, siamo oggi orgogliosi di poter ampliare i nostri servizi rispondendo così anche alle specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri”.