Asfaltato il ponte di Fornovo sul Taro

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sono conclusi i lavori di asfaltatura sul ponte sul fiume Taro fra il centro abitato del comune di Fornovo di Taro e l’accesso all’ Autocamionale della Cisa A15.

Per approfittare del bel tempo ed eseguire i lavori di asfaltatura, limitando il più possibile i problemi al traffico, si è lavorato di notte, tra il 26 e il 27 settembre e tra il 27 e il 28 settembre. Per consentire l’intervento di asfaltatura del piano viabile in condizioni di sicurezza era stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sul ponte dalle 19 alle 4 di mattina dei due giorni.

I lavori hanno comportato una spesa di 36 mila euro circa.

“ Questi lavori, che completano le opere di consolidamento eseguite sul ponte all’inizio di giugno, erano indispensabili per eliminare le fessurazioni e le buche presenti nel piano viabile e per migliorare le condizioni manutentive del manufatto - spiega il Delegato provinciale alla Viabilità e Infrastrutture Gianpaolo Serpagli - ed erano necessari vista l’importanza viabilistica dell’arteria, che costituisce un fondamentale e molto trafficato punto di scavalcamento del Fiume Taro”