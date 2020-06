Assemblea Legislativa: ecco il bando per la nomina del Responsabile dell’Ufficio stampa

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha avviato la procedura per la nomina del Responsabile del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, per il quale è possibile inviare la propria candidatura rispondendo all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico pubblicato sul sito dell’Ente.

I requisiti richiesti sono il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Coloro che sono interessati devono far pervenire tramite e-mail all'indirizzo: ALdirgen@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 02 luglio 2020 (pena l’irricevibilità), la seguente documentazione:

domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente utilizzando il modulo allegato;

curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

breve lettera di presentazione.

I candidati potranno essere eventualmente convocati per un colloquio di approfondimento.

Quanto all’oggetto dell’incarico, il responsabile del Servizio proporrà un piano editoriale triennale, in attuazione delle linee d’indirizzo approvate dall’Ufficio di Presidenza, l’organo di governo dell’Assemblea legislativa, e avrà la responsabilità della sua attuazione.

Coordinerà e dirigerà l’attività del Servizio, dalla redazione e diffusione di comunicati sull’attività ispettiva e su altri documenti istituzionali dei Consiglieri al resoconto dell’attività d’Aula e delle Commissioni, dalla promozione e diffusione dell’attività istituzionale dell’Ufficio di Presidenza all’attività di informazione e approfondimento di fatti, atti, o eventi riferiti agli organi dell’Assemblea legislativa.

Gestirà le relazioni e i contratti con i soggetti esterni all’Assemblea legislativa che si occupano di informazione: testate giornalistiche, agenzie di stampa, operatori dell’informazione in genere.

Coordinerà, inoltre, la programmazione di contenuti/prodotti radiofonici e televisivi dell’Assemblea legislativa analizzando format e modalità di diffusione dei contenuti e proponendo innovazioni, anche attraverso il potenziamento della produzione interna e l’attivazione di canali web/digitale terrestre esistenti o da avviare.

Nell’ambito della strategia comunicativa, poi, svilupperà servizi multimediali e l’utilizzo dei social network.

Parteciperà, con altri servizi dell’Assemblea legislativa, alla progettazione e alla gestione del portale e dei siti web dell’Assemblea legislativa e collaborerà alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.

Avrà, infine, la responsabilità amministrativa delle attività svolte e della gestione del budget e del personale assegnato.

Qui l’avviso completo https://www.assemblea.emr.it/attivita/servizi-al-cittadino/avvisi-e-premi/avvisi-aperti