Assenteismo in Comune, la rabbia di Pizzarotti: "Casi indecenti che gettano cattiva luce su tutti i dipendenti"

Così il sindaco di Parma Pizzarotti commenta il caso di assenteismo relativo a un dipendente pubblico, pizzicato dalla Guardia di Finanza e di cui i quotidiani locali hanno dato notizia quest’oggi.

“Queste sono cose che fanno imbestialire tutti, giustamente. Altro che anni: in un’azienda privata l’inadeguatezza viene allontanata il giorno dopo. Leggere la notizia fa arrabbiare ancora di più perché casi indecenti di questo genere gettano cattiva luce su tutti i dipendenti comunali, che per Parma si fanno letteralmente in quattro con professionalità e competenza. Se siamo Capitale della Cultura è anche per merito della passione e dell'impegno dei nostri dipendenti pubblici. Sono episodi isolati a sporcare l’immagine delle amministrazioni pubbliche. Ci vorrebbero strumenti più efficaci nelle mani dei Comuni per anticipare comportamenti inaccettabili e menefreghisti, fermo restando che non è dell'amministrazione il compito del controllo. Da tempo i sindaci hanno proposto una riforma della pubblica amministrazione al servizio sia dell’efficienza che del cittadino. Ad oggi non se ne sa nulla di nulla. Ora sia fatta chiarezza”.