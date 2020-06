Assunzioni in Comune: archiviate le indagini per abuso d'ufficio contro Pietro Vignali

Le indagini a carico dell’ex sindaco di Parma Pietro Vignali, per abuso d’ufficio, relative ad alcune assunzioni all'interno del comune di Parma durante la sua giunta che ha governato la città dal 2007 e fino alle dimissioni del 2011 - dopo le veeementi proteste di piazza in seguito allo scandalo della corruzione che lo ha coinvolto - sono state archiaviate dal Tribunale di Parma, che ha accolto la richiesta effettuata dal Pubblico Ministero.

“Il criterio previsto dalla legge per l’assunzione appare del tutto rispettato e non può essere invocata la violazione solo sulla base della considerazione che tali nomine in realtà nascondono assunzioni clientelari, circostanza non provata” ha scritto il Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione, accettata dal Giudice delle indagini preliminari. Il decreto di archiviazione era stato emanato dal Tribunale di Parma il 3 marzo scorso ma a causa del lockdown l’ex Sindaco ne è potuto venire a conoscenza solo domenica 28 giugno.