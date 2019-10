Attacco della Turchia ai curdi, anche Parma scende in piazza: "Sosteniamo il Rojava e la rivoluzione"

Un corteo, che partirà nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, alle 19 da piazzale Santa Croce per dire No all'aggressione da parte della Turchia nei confronti della Siria e dei curdi che da anni stanno sperimentando un modello alternativo di società, basato sulla democrazia diretta, l'ecologia e sul potere dal basso nella regione del Rojava. La manifestazione, organizzata da alcuni collettivi cittadini, è stata indetta per protestare contro le politiche di Erdogan.

"Le piazze di tutta Italia -si legge in una nota degli organizzatori- si stanno mobilitando a sostegno della rivoluzione democratica, ecologista e trans-femminista del Rojava (Siria del Nord), che da qualche giorno, dopo l’effettivo ritiro delle truppe USA, si trova a dover fronteggiare le bombe e le pallottole dell’esercito turco, pagando un alto prezzo di morti e feriti. Erdogan non si fa scrupoli e minaccia l’UE di rilasciare i 3.5 milioni di profughi attualmente ospiti forzati della Turchia se non cesseranno le reazioni di protesta (al momento solo parole) nei nostri paesi. Noi crediamo invece che sia nostro dovere esprimere il più aspro dissenso nei confronti delle politiche di morte perpetrate dai dittatori come Erdogan, così come pretendiamo un’azione decisa dei Governi volta almeno a fermare lo scempio imperialista e fascista che sta seppellendo la Siria sotto altre macerie, come se non bastassero 8 anni di guerra civile. Le Forze Democratiche Siriane non devono essere lasciate sole a combattere, i popoli in lotta che convivono in pace da anni nell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord, costituendo uno dei rari esempi di democrazia diretta e potere dal basso, non vanno traditi un’altra volta. Per questo anche a Parma non rimarremo in silenzio: Lunedì 14 Ottobre, alle 19.00, partiremo in corteo da p.le Santacroce per le strade della città, così che tuttx sappiano che la Resistenza non è morta"