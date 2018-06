Attivo il servizio di prenotazione per l’emissione della Carta di Identità Elettronica

Il Comune di Parma informa che è attivo il servizio di prenotazione per l’emissione della Carta di Identita’ Elettronica. L’Amministrazione fornisce questo servizio per agevolare i cittadini nel periodo estivo, in concomitanza con una grande affluenza di pubblico e presenze ridotte del personale, al fine di evitare lunghe attese. La prenotazione potrà essere effettuata telefonando al numero 0521-40521 oppure accedendo al sito https://agenda.comune.parma.it/Servizi/Offerta