La Parma Marathon colora le vie della città

Un fiume colorato di atleti e appassionati della corsa e delle camminate, ha colorato le vie della città. Successo per la terza edizione di Parma Marathon una gara che ha visto le strade di Parma e della sua provincia protagoniste. Le distanze? La maratona, la 32 Km e la diecimila, competitiva e non. Poi la gara dei bambini e quella benefica. Alla partenza di tutte le distanze il vicesindaco Marco Bosi che ha dato il via alla manifestazione.

Questa è la Parma Marathon, ormai un punto di riferimento nel panorama podistico nazionale. In soli tre anni l'evento ha saputo porsi all'attenzione degli appassionati di questo sport, italiani e stranieri. Una vetrina per Parma che in quei giorni ospiterà podisti ma anche turisti da tutta Italia e da tutta Europa. Una grande occasione promozionale degna della Parma City of Gastronomy e in vista del 2020, quando la città sarà Capitale della cultura.