Autobus: linea 9 deviata durante il periodo scolastico

A seguito della chiusura al traffico veicolare del tratto di Via Casa Bianca compreso tra Via Leonardo da Vinci e Via del Campo durante lo svolgimento dei lavori di adeguamento delle scuole Albertelli-Newton, per tutto il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì (nei giorni di scuola), dalle ore 8,00 alle ore 8,25 e dalle ore 16,40 alle ore 17,10, le corse della linea urbana n. 9 in partenza - da Via De Chirico alle ore 8,03 - 16,43 - 17,03 e - da P.le Sant’Ilario alle ore 7,43 (ore 7,39 da q.re art.le Crocetta) - 16,23 - 16,43 (ore 16,39 da q.re art.le Crocetta) anziché percorrere come di consueto Via Casa Bianca, transiteranno lungo Via Sidoli e Via Zarotto in entrambi i sensi di marcia. Lungo il percorso deviato saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

