Autobus: prolungata la linea 6 per gli studenti e il personale dell'Università

Ascoltare e accogliere richieste e proposte della comunità accademica per rendere Parma una città sempre più a misura di universitari: va in questa direzione la novità che riguarda la linea dell'autobus 6 che, da lunedì 1° luglio, prolungherà la sua corsa sino al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie di via del Taglio, con fermata vicino alla sede della Polizia Municipale.

Con il prolungamento del tragitto della linea 6, che attualmente prevede la copertura fino a strada dei Mercati, si va incontro alle richieste di studenti, docenti e personale dell'Università di Parma, offrendo così un servizio più ampio e comodo, che rientra tra le attività di "Se studi viaggi!", messe in esser