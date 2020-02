Sciopero Tep di 4 ore: mercoledì 12 febbraio lavoratori in corteo

È in programma per domani, mercoledì 12 febbraio, lo sciopero di 4 ore dei lavoratori di Tep Spa - autisti dalle 8.30 alle 12.10, personale impiegatizio e impianti fissi ultime 4 ore del turno), - proclamato dalle Segreterie provinciali di categoria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Orsa e dalla Rsu Aiendale, per il futuro del servizio e "contro l'atteggiamento con il quale l'azienda di trasporti intende rinnovare l'accordo integrativo in vigore fino al 31 dicembre 2020. Inaccettabile per i sindacati l'atteggiamento della dirigenza che chiede ulteriori sacrifici ai lavoratori nonostante i bilanci in utile". Per l'occasione è previsto lo svolgimento di un corteo, dalle ore 9 alle ore 11.00, che partirà da via Taro e, attraverso viale Villetta, via Bixio, via Mazzini, giungerà in piazza Garibaldi.