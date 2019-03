A1: disagi al casello di Parma fino al 25 marzo

Fino al 25 marzo l'autostrada A1, nel tratto nei pressi del casello di Parma, sarà interessata da chiusure e lavori per l'allargamento dello svincolo autostradale. Il cantiere è stato attivato da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Comune di Parma, la Prefettura e la polizia stradale. L'intervento si chiuderà in circa dieci giorni, un tempo più breve rispetto alle tre settimane preventivate all'inizio. "Sulla A1 Milano-Napoli è stata programmata la chiusura della stazione di Parma, per consentire i lavori di riqualificazione e miglioramento del tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo, che verrà ampliato per agevolare i flussi in entrate e in uscita".

