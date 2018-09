avis provinciale parma, positive le donazioni estive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’estate si chiude con un bilancio positivo per AVIS Provinciale Parma. Per questo il Presidente di AVIS Provinciale Parma, Roberto Pasini, ci tiene a rivolgere un ringraziamento a chi ha contribuito al raggiungimento di questi risultati. In particolare coloro che durante il periodo estivo hanno compiuto un gesto di grande solidarietà come la donazione di Sangue o Plasma. L’estate, con l’esodo dei vacanzieri, segna un momento difficile per chi si occupa di raccolta di sangue, tanto che AVIS Provinciale, grazie anche ai media locali, ha attivato campagne di sensibilizzazione alla donazione prima della partenza. Uno sforzo che, grazie alla risposta dei donatori, ha permesso di raggiungere un risultato importante e positivo, che fa ben sperare per il futuro. Quest’estate infatti si è registrato un aumento del 3% in media delle donazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando per la sezione di Parma nel mese di luglio a registrare un quasi + 6% rispetto a luglio 2017. Il rilancio del messaggio di solidarietà avverrà in autunno, con la nuova Campagna nazionale: "Chi dona sangue inizia un nuovo racconto" #iotiraccontoche. L’obiettivo è quello di coinvolgere facendo parlare i protagonisti, chi dona ma anche chi riceve sangue. Attraverso l'hashtag #IoTiRaccontoChe è possibile lasciare testimonianze intrecciando un grande racconto collettivo sulla donazione. "Dono perché dona tutta la mia famiglia.” “Dono sangue perché così la mia salute è sempre sotto controllo.” “Dono sangue perché sono zero negativo e c'è bisogno di me." sono solo alcuni dei messaggi declinati nei materiali informativi: manifesti e locandine, pieghevoli e opuscoli, banner e immagini per la comunicazione social, A partire dal primo ottobre, inoltre, la campagna é on air con uno spot radiofonico. Sui canali social di AVIS provinciale Parma e delle sezioni comunali è possibile già recuperare alcune testimonianze. Sempre a questo scopo, presso il centro trasfusionale fisso di AVIS Provinciale Parma, situato a San Pancrazio, sono collocati roll-up e lavagnetta in vinile sulla quale è possibile scrivere la propria storia, farsi fotografare o registrare una video testimonianza da postare sui social.