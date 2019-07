Baby gang al Pablo, Don Massimo: "Hanno superato i limiti, sono sfrontati ed arroganti"

Baby gang al quartiere Pablo. Parlo il parroco Don Massimo: "Non so se si possa parlare di baby gang ma sicuramente si sono verificati episodi molto spiacevoli e molto pesanti perchè sono andati a toccare la sensibiltà di molti cristiani che volevano partecipare all'eucarestia. Il problema principale è stata la sfrontatezza e l'arroganza di chi pensa che possa essere bello bloccare l'ingresso delle persone alla preghiera o prendendosi gioco delle persone e facendo cose che in ogni cultura sono intollerabili".