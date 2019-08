Baccanelli: bimbo nasce in auto nella notte

Abituati ad affrontare le emergenze, gli incidenti stradali, spesso con feriti gravi, gli operatori del 118 che nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, si sono recati in via La Spezia a Baccanelli, dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, sono arrivati ed hanno assistito ad una scena diversa. Una mamma aveva appena dato alla luce un bambino, nato all'interno dell'automobile mentre i genitori si stavano per recare in ospedale. La coppia di Collecchio è al secondo figlio: una nascita avvenuta con modalità particolari ma per fortuna tutto è andato bene. Il bambino è in buone condizioni di salute.