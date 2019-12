La risposta parmigiana a Catellan: "Ecco il mio salame con lo scotch per Parma 2020"

Un salame nostrano con lo scotch. E' questa la risposta dell'artista e graphic designer parmigiano Luca Soncini all'opera - valutata 120 mila dollari - del famosissimo artista Maurizio Cattelan che ha realizzato un'installazione di una banana con lo scotch, simbolo della Fiera Art Basel di Miami. L'opera di Cattelan, intitolata 'Comedian' è stata recentemente mangiata da un altro artista.

"Dopo aver visto apparire online innumerevoli volte l’opera “Comedian” di Maurizio Cattelan - ha dichiarato l'artista Luca Soncini a Parmatoday - presentata recentemente a Miami, per esorcizzarla mi è venuto spontaneo ripensarla in chiave personale. Qui a Parma sono giorni in cui si vive l’attesa dell’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, motivo per cui ho ricollegato spontaneamente l’opera d’arte di Cattelan, nota a livello internazionale, con la realtà a me più vicina, creando questo satirico rimando tra il nostro lato più tradizionale contrapposto all’attuale spinta culturale di Parma2020. La banana si reinventa in un salame nostrano: nessuno vorrà sentirsi offeso davanti all’immagine proposta, anch’essa mossa dal vortice di Parma2020.”