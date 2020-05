Il 18 maggio a Parma riaprono bar, ristoranti e parrucchieri, Bonaccini: "E' essenziale che il contagio non riparta"

Dopo l'accordo, raggiunto ieri sera da Governo e Regioni sulle riaperture, a partire da lunedì 18 maggio, delle attività ancora chiuse - bar, negozi, parrucchieri, ristoranti, estetisti e tatuatori - il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha scritto sulla sua pagina Facebook, parlando del lavoro di organizzazione, ancora in corso, per arrivare alle riaperture previste in sicurezza.

"Negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e tatuatori: in Emilia-Romagna al lavoro per la riapertura di diverse attività ancora sospese, da lunedì prossimo, 18 maggio. Sulla base di protocolli di sicurezza condivisi, a tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. Ma è indispensabile che il contagio non riparta, quindi si rispettino le regole di prevenzione e protezione".