Bardi, anziana 75enne si infortuna nel bosco: recuperata dal Soccorso Alpino 

I tecnici del Soccorso Alpino parmense sono intervenuti nel comune di Bardi, in località Cogno di Gazzo. Una donna di 75 anni anni residente in provincia di Parma, si trovava nel bosco insieme al marito per una passeggiata quando è scivolata accusando un forte dolore alla caviglia. Il marito ha così contattato telefonicamente la Centrale 118 Emilia Ovest, che ha disposto l'invio dell'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Bardi, due squadre del Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco. Dopo esser stata raggiunta e stabilizzata dai militi ed una squadra del SAER, la donna è stata trasportata con la barella fino alla strada carrozzabile, distante un centinaio di metri, e quindi affidata all'ambulanza per il trasporto all'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Per la sfortunata escursionista si sospetta la frattura della caviglia.