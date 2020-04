Barilla: accordo con Lotras per il trasporto su ferrovia del grano duro da Foggia a Parma

Il Gruppo Barilla ha avviato una importante collaborazione con Lotras per il trasporto di grano duro su ferrovia dal Terminal di Incoronata di Foggia allo stabilimento di Parma. L'accordo prevede la realizzazione di 30 treni che, ogni settimana, consentiranno il trasferimento di frumento duro dalla Capitanata al territorio emiliano, per un totale di circa 30.000 tonnellate di grano duro. Un'iniziativa che - si legge in una nota - "rientra nell'impegno del Gruppo Barilla sul fronte della sostenibilità in linea con la mission "Buono per Te, Buono per il Pianeta".

Ogni treno che partirà da Foggia infatti permetterà di evitare la mobilità sulle lunghe percorrenze di circa 1.000 camion, con benefici in termini di sicurezza stradale ed emissioni di CO2 che verranno ridotte di oltre 1.500 tonnellate (-70% rispetto al trasporto via gomma)". "Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso del Gruppo Barilla sul fronte della sostenibilità ambientale, afferma Luigi Ganazzoli, responsabile acquisti del Gruppo Barilla, e offre un'opportunità strategica nella valorizzazione della produzione granaria del Sud Italia, territorio in cui da sempre Barilla opera con importanti produzioni e filiere di approvvigionamento".

La partnership tra Gruppo Barilla e Lotras vede la collaborazione con la ditta Mario de Girolamo responsabile del coordinamento delle movimentazioni al carico. Da segnalare, inoltre, il coinvolgimento di Mercitaliarail (Gruppo Ferrovie dello Stato) che mette a disposizione con la trazione ferroviaria specifici carri tramoggia in grado di assicurare le migliori condizioni di trasporto del frumento duro e della Dinazzano Po che si occupa della terminalizzazione del treno dalla stazione di Parma al raccordo Barilla per lo scarico