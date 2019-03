Il Barilla Center cambia nome: sarà 'La Galleria'

Sofisticata ed elegante, proprio come Parma. Il cuore della città ha un nuovo nome: La Galleria. Una piccola città nella città che a partire da importanti lavori di riqualificazione si rinnova anche nell’offerta, per avvicinarsi sempre più all’audience parmigiana.

La Galleria è il nuovo nome che identifica un luogo di incontro importante per i parmigiani dove beauty, cinema, tecnologia, intrattenimento, servizi e ristorazione a due passi dal centro storico della città. La Galleria arriverà al completamento entro maggio e sarà il punto di riferimento imprescindibile per i parmigiani e i visitatori del centro città che troveranno di volta in volta nuovi negozi e nuovi ristoranti e tanto altro ancora.

Il nome La Galleria richiama a un luogo unico e aperto dove i nuovi colori, i nuovi materiali, il nuovo verde, ed i nuovi ambienti dedicati alla socialità ridefiniscono un nuovo linguaggio, quello della contemporaneità. Il nuovo logo è minimal ma prezioso. L’ispirazione nasce infatti dalla facciata del Duomo di Parma in stile romanico che viene ripresa anche in uno degli edifici più amati e conosciuti di Parma, vicino a La Galleria: L’Auditorium Paganini progettato dall’Architetto Renzo Piano. Il logo de La Galleria è quindi un omaggio alla storia di Parma ma anche alla sua modernità come per l’Auditorium Paganini, dove l’architetto ha preso la decisione di abbattere le pareti trasversali e sostituirle con ampie vetrate, anche l’immagine de La Galleria rievoca un nuovo modo di vivere gli spazi aperti, vivi, dedicati quindi alla socialità. L’immagine a sfondo nero con dettagli in oro richiama a quello che il centro di Parma è nella percezione di tutti quelli che la città la vivono e la amano: un luogo simbolo di una modernità che ha sempre saputo trasformarsi. Come la città, La Galleria è una porta di accesso contemporaneo capace di coinvolgere le migliori energie di ogni settore.

Il valore stimato dell’intera operazione è di oltre 1,5 milioni di euro a conferma del ruolo strategico riconosciuto a questa realtà cittadina, unica nel suo genere.

Localizzato in via Emilia Est a Parma, il Barilla Center è stato inaugurato nel 2003 su progetto dell’Architetto Renzo Piano nell’ambito di un master plan finalizzato alla riqualificazione dell’ex area industriale Barilla. La nuova proprietà Kryalos SGR ritiene il progetto assolutamente strategico per localizzazione, struttura e potenzialità di ulteriore sviluppo. Adiacente al centro storico di Parma, unico nel suo genere in Italia, più distretto urbano che mero centro commerciale, il Barilla Center cambia nome e diventa La Galleria.

Il nuovo none, il nuovo logo aspirano a enfatizzare la sua natura di luogo di aggregazione e leisure, grazie alla sua contemporanea presenza di entertainment, ristorazione, retail e food market.

