Barilla Center: è iniziato il progetto di riqualificazione integrale

È iniziato il progetto di riqualificazione integrale che coinvolge i 37.000 mq del centro. I cantieri sono finalmente aperti ed entro Pasqua i visitatori e i cittadini di Parma potranno vivere e passeggiare lungo le vie del nuovo player distintivo della città di Parma. Nuovi eventi di ristrutturazione generale con l’interessamento di tutte le aree, dalla ristorazione al cinema, il tutto accompagnato da un nuovo aspetto che renderà questo luogo una porta d’accesso per nuove ed uniche esperienze parmigiane.

Una strategia di rigenerazione che tende ad un cambiamento radicale, una percezione completamente nuova dettata da nuovi da elementi esperienziali. Interventi sulle facciate, la galleria, gli ingressi, il parcheggio, il verde, gli arredi interni, la Playground, sia al piano terra che al piano primo. Il valore stimato dell’intera operazione è di oltre 1,5 milioni di euro a conferma del ruolo strategico riconosciuto a questa realtà cittadina unica nel suo genere.

Il colore dello spazio commerciale renderà l’edificio distinto dal suo contesto residenziale, non più giallo Parma ma una gamma cromatica per ridefinire una nuova riconoscibilità architettonica con un linguaggio contemporaneo. L’uso di listelli di legno rigenerato di diverse sezioni e profondità impreziosisce e arricchisce gli spazi come il rivestimento in gres che ripropone lo schema tipico dei centri abitati evidenziando la caratterizzazione urbana della via commerciale.

Nuove texture, inserti ceramici e disegni a pavimento interrompono l’uniformità del lastricato per conferire al nuovo spazio una connotazione diversa da quella precedente. Non ultimo il progetto prevede l’introduzione di spazio verde che, insieme all’arredo urbano, si rivolge alla ricerca di nuovi spazi per la socialità. Elementi come sedute, vasi e panchine hanno un design contemporaneo conferendo ai materiali tradizionali come terracotta e legno un linguaggio rinnovato. Per il perfezionamento del progetto architettonico di Barilla Center è stato scelto l’Architetto Gregg Brodarick dello studio Solids. Un intervento dallo stile minimal, curato nei singoli dettagli, darà luce alla nuova eleganza dell’unica galleria in pieno centro storico a Parma, città dallo stile inconfondibile.

Localizzato in via Emilia Est a Parma, il Barilla Center è stato inaugurato nel 2003 su progetto dell’Architetto Renzo Piano nell’ambito di un master plan finalizzato alla riqualificazione dell’ex area industriale Barilla. La nuova proprietà Kryalos SGR ritiene il progetto assolutamente strategico per localizzazione, struttura e potenzialità di ulteriore sviluppo. Adiacente al centro storico di Parma, unico nel suo genere in Italia, più distretto urbano che mero centro commerciale, il Barilla Center aspira a enfatizzare la sua natura di luogo di aggregazione e leisure, grazie alla sua contemporanea presenza di entertainment, ristorazione, retail e food market.

About Kryalos

Kryalos opera nel settore del Fund Management, Asset Management ed Advisory con un team di oltre 50 professionisti e con un patrimonio in gestione di 5.5 miliardi di Euro, in ambito uffici, retail, logistica e alberghiero.

About ROS Retail Outlet Shopping

Con sede a Vienna, e filiali in Polonia, Italia e Francia, è una società indipendente di consulenza in retail e real estate, specializzata nella gestione di Designer Outlets e concepts innovativi per lo shopping in Europa. ROS, fondata nel 2011, è una delle aziende più giovani esistenti in questo settore e si è già affermata tra i primi dieci gestori di outlet in Europa. ROS Retail Outlet Shopping si caratterizza per una forte partnership con marchi importanti, da standard di alta qualità nel settore retail e dai servizi offerti al cliente, nonché da un approccio marketing innovativo garantito da un team manageriale di professionisti esperti. Il portfolio

di ROS Retail Outlet Shopping include Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Brugnato 5Terre Outlet Village, Designer Outlet Warszawa, Designer Outlet Gdánsk, Designer Outlet Sosnowiec, Premier Outlet Budapest, Designer Outlet Algarve, Designer Outlet Croatia, Barilla Center Parma e ulteriori nuovi sviluppi in Europa.