Barilla dona 360 chili di pasta al comune di Medicina

Da Medicina, comune del Bolognese ex zona rossa per coronavirus, di solito parte il grano per lo stabilimento parmense di Barilla ma stavolta il trasporto 'speciale' avviene in direzione contraria: grazie alla Rambaldi Trasporti un carico di 360 chili di pasta, donato da Barilla, arriva all'amministrazione comunale di Medicina. L'idea è stata della ditta Rambaldi, che trasporta dai magazzini della Cesac il grano del territorio di Medicina agli stabilimenti della Barilla. Stavolta il percorso è inverso e la Rambaldi ha portato a Medicina prodotti finiti che verranno distribuiti alle famiglie più fragili del territorio. E fissato al pallet di pasta nella consegna di ieri i dipendenti Barilla dello stabilimento di Pedrignano hanno lasciato un messaggio per gli "amici di Medicina". Lo scrive l'Ansa.

