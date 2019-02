Benvenuto in Emilia: firmato da Franco Maria Ricci lo stand strategico di Destinazione Turistica

Dare il benvenuto a chi arriva per passione o per lavoro e fare sentire che il primo dei valori di questa terra è proprio l’accoglienza: ecco, in sintesi, il senso e l’obiettivo dell’accordo siglato tra Destinazione Turistica Emilia, Fiere di Parma e Piacenza Expo. In occasione di determinati eventi fieristici, uno stand che assume già i connotati della vocazione artistica dell’area in virtù della sua realizzazione in collaborazione con Franco Maria Ricci sarà posizionato in prossimità dell’ingresso, dispensando informazioni turistiche sulle tre province interessate e sottolineando la propria funzione grazie all’esaustiva nomenclatura “Benvenuto in Emilia”.

A Parma, le manifestazioni oggetto dell’iniziativa saranno Travel Outdoor Fest, Salone del Camper e le edizioni primaverile e autunnale di Mercanteinfiera. A Piacenza, lo stand accoglierà i visitatori durante il periodo di svolgimento di Apimell, Seminat, Buon Vivere, COLORè, Forestalia e Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti FIVI.