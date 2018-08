Bike sharing gratuito per chi acquista un abbonamento annuale Tep

Parte ufficialmente con il mese di agosto la campagna abbonamenti di Tep. E anche quest’anno, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione con Infomobility, tutti coloro che entro il 31 dicembre acquisteranno un abbonamento annuale urbano o extraurbano all’autobus avranno in omaggio un abbonamento annuale al servizio bike sharing. Mobilità sostenibile e intermodalità, per muoversi agevolmente in città in autobus e in bici. Potranno beneficiare della promozione non solo i nuovi abbonati TEP, ma anche coloro che, già clienti, decideranno di rinnovare il proprio titolo annuale entro dicembre. Tutti, dunque, potranno ricevere gratuitamente un abbonamento annuale al servizio di bici a noleggio, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno e oggi disponibile presso 26 postazioni in città.

COME FARE?

Chi acquisterà l’abbonamento presso lo sportello TEP della Cicletteria di piazzale Dalla Chiesa otterrà immediatamente il titolo valido per usare gratuitamente anche il bike sharing. Chi, invece, si servirà della biglietteria TEP di piazzale Barbieri o di via Garibaldi o rinnoverà il titolo di viaggio con altre modalità potrà recarsi in un secondo momento presso la Cicletteria per richiedere a Infomobility l’abbonamento gratuito per l’utilizzo delle bici o, in alternativa, completare l’operazione via internet scaricando il modulo di iscrizione al bike sharing dal sito www.infomobility.pr.it e inviandolo compilato all’indirizzo email bikesharing@infomobility.pr.it.

Orari dei punti vendita TEP:

 Biglietterie Barriera Bixio e Piazzale Paer (angolo Via Garibaldi 18): fino al 10 agosto, aperto dalle 8.00 alle 13.15, dal lunedì al venerdì; chiuso la settimana di Ferragosto; dal 20 agosto gli uffici riprenderanno il consueto orario invernale, dalle 8.10 alle 12.50 e dalle 14.15 alle 16.40 dal lunedì al venerdì.

 Sportello Cicletteria piazzale Dalla Chiesa: aperto dalle 8.10 alle 12.50 e dalle 14.15 alle 16.30 dal lunedì al venerdì; chiuso la settimana di Ferragosto.

Per agevolare la sottoscrizione degli abbonamenti, le biglietterie resteranno aperte in via straordinaria anche nei sabati 25 agosto, 1°, 8 e 15 settembre, dalle 8.15 alle 12.30. Gli abbonati TEP, già in possesso di card MiMuovo, potranno ricaricare il proprio titolo di viaggio anche via web sul sito www.tep.pr.it, tramite gli sportelli bancomat Unicredit e Intesa Sanpaolo (anche via home banking per chi è correntista dei due istituti) o presso le tabaccherie e i punti vendita abilitati a Parma e provincia (elenco disponibile sul sito web TEP).

Il bike sharing conviene! Il servizio prevede la possibilità di prelevare e rilasciare le biciclette in diversi punti della città. La prima mezz’ora di utilizzo è sempre gratuita, anche per più volte al giorno. In quest’ottica, quindi, il servizio di bike sharing di Parma può garantire grande praticità a costi estremamente contenuti. Combinare l’uso di bici e bus in città per gli spostamenti quotidiani è sinonimo di salute e benessere. Rende la città più vivibile, riduce rumore e inquinamento, con evidenti effetti benefici per la collettività.