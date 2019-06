Black out in centro storico

Interruzione elettrica nella zona del centro storico a Parma. Verso le ore 16:30 sono scattate le protezioni su di una linea a media tensione che serve la dorsale compresa tra Piazza Duomo, V.lo Vescovado, Pzza Salvo d’Acquisto, b.go Pipa, b.go Retto, b.go Colonne, b.go Giordani, Via Cavallotti, Via Garibaldi, Via Bodoni, Via Verdi, Pz.le della Pace, Piazza della Pilotta e zone limitrofe. Sono subito intervenute sul posto le squadre di tecnici di Ireti, coordinate dal centro di telecontrollo aziendale, per individuare il guasto e restituire prima possibile l'elettricità alle abitazioni. Non si esclude che l'interruzione sia dovuta al sovraccarico della linea stante i notevoli consumi dovuti al caldo persistente. Si confida di riuscire a risolvere il problema nel pomeriggio, salvo imprevisti.