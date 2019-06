Blackout al Cinghio Sud e al Montanara

Un blackout ha colpito ieri, 5 giugno, diverse abitazioni nelle zone del Montanara e del Cinghio Sud a Parma. Verso le ore 19 e fino alle ore 20.30 l'erogazione di energia elettrica e si è interrotta e la rete ha funzionato a tratti. Numerosi lettori hanno segnalato l'anomalia che, verso le ore 21, è rientrata. Centinaia i cittadini coinvolti, tra via Montanara, via Lago Verde e la zona del Cinghio: via Olimpia e le altre vie limitrofe.