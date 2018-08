Blitz dei carabinieri al parco Ducale, Casa: “Grazie all’Arma. Ora espulsioni per chi è irregolare”

Ecco il commento dell’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa circa il blitz dell’Arma dei carabinieri al Parco Ducale, che ha permesso di arrestare un ricercato e sequestrare droga nascosta tra i cespugli.

“Dopo il blitz della Polizia Municipale all’ex Scalo Merci, che ha permesso di individuare quattro irregolari e consegnarli alla Questura, è arrivato ieri il maxi intervento dei Carabinieri presso il parco Ducale, con i quali sono rimasto in contatto informato sull’intervento. Ringrazio il Colonnello Altavilla, il Maggiore Orlando e tutta l’Arma per la professionalità e per l’attività svolta, che rientra tra le azioni decise all’interno del Comitato Ordine e Sicurezza. Continueremo su questo fronte, senza se e senza ma, consegnando alla giustizia chi spaccia e chi è irregolare sul territorio. Pretendiamo, però, che lo Stato faccia la sua parte: espulsioni certe, pene efficaci e aumento delle forze dell’ordine. È infatti impensabile che chi spaccia sia fuori di galera dopo qualche giorno, o che chi è raggiunto da un decreto di espulsione permanga sul territorio”.