Blitz dei Nas: tre quintali di formaggi e salumi scaduti

I Nas di Parma hanno sequestrato numerosi prodotti alimentari scaduti in un'attività commerciale a Castelnovo nè Monti. In particolare gli uomini dell'Arma hanno verificato la presenza di 300 chilogrammi tra salumi, formaggi e alimenti di origine animale e vegetale in barattoli ormai scaduti da tempo. Durante i controlli i Nas hanno anche ispezionato alcune aziende agricole, sempre in provincia di Reggio Emilia: dentro lo spaccio di un'azienda hanno trovato 25 chili di prodotti alimentari, tra formaggi e salumi ormai scaduti da mesi. Per i titolari dell'azienda è scattata una multa di 4 mila euro.