Blocca un rapinatore al Centro Torri e lo fa arrestare: guardia giurata riceve un encomio dai carabinieri

Il 15 maggio, poco prima di prendere servizio al Centro Torri come guardia giurata Giacomo Bruno, dipendente della Coopservice di Parma, è riuscito a bloccare e far arrestare un rapinatore che, poco prima aveva oltrepassato le barriere del supermercato con violenza dopo essere stato sorpreso a rubare della merce. Per questo episodio la guardia giurata ha ricevuto l'invito da parte del colonnello dei carabinieri Salvatore Altavilla a partecipare alla festa dei Carabinieri, che si è tenuta il 5 giugno. Giacomo Bruno ha ricevuto un elogio verbale ed è stato chiamato a premiare il Nucleo Operativo dei Nas per le operazioni effettuate sul territorio. Il titolare della Coopservice Guovanni Sarli ha ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del Questore.

