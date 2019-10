Nubifragio nella notte: allagamenti, alberi caduti e auto danneggiate

Un forte temporale ha colpito nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre la città di Parma ed alcuni Comuni della provincia. In seguito al vento ed alle forti pioggie alcuni alberi sono caduti, mettendo in potenziale pericolo i cittadini. Fortunatamente i crolli -come quello avvenuto a ridosso della scuola Puccini nella zona dello stadio Tardini- sono avvenuti durante le ore notturne quando in zona non c'era nessuno. Anche in altre zone di Parma, per esempio lungo la tangenziale e nella zona di via Parigi, dove sono state danneggiate anche alcune auto.