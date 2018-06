Bomba d'acqua su Parma e provincia: disagi e allagamenti

Una forte perturbazione sta interessando Parma e provincia nella serata di oggi, mercoledì 6 giugno. Una vera e propria bomba d'acqua ha colpito la città, a partire dalle ore 19.30. In seguito alle forti pioggie che si sono registrate in tutti i quartieri di Parma ci sono stati diversi allagamenti e disagi per gli automobilisti che si trovavano in strada nel momento di massima intensità delle precipitazioni. Il sottopasso della tangenziale si è allagato, così come molte altre strade del centro cittadino e in periferia. Le situazioni più critiche si sono registrate a Roncopascolo e Traversetolo: i Vigili del Fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza le aree più colpite

