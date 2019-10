Maltempo, danni in alta Val Ceno: massi sulle strade e famiglie isolate

Il maltempo torna a fare danni in Appennino, in particolare in Alta Val Ceno. Il nubifragio che ieri, giovedì 24 ottobre, si è abbattutto su Parma e provincia è stato particolarmente violento nella zona di Bedonia, dove si sono verificati - oltre ai disagi alla circolazione stradale - anche danni rilevanti alle strade. Alcuni massi sono caduti sulla strada Spora-Case Boso, che è stata interrotta. Una famiglia è rimasta isolata: grazie al lavoro dei tecnici dell'ufficio comunale e della Protezione Civile la situazione è tornata sotto controllo dopo circa otto ore. Si sono verificate piccole frane e smottamenti, come a Piane di Carniglia.